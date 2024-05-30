В честь Дня защиты детей в городском округе Пушкинский пройдут праздничные мероприятия

Юных жителей и их родителей городского округа Пушкинский приглашают на празднование Дня защиты детей. Его ярко отметят в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске 1 июня. Подробности о грядущих мероприятиях рассказали в администрации муниципалитета.

Празднование Дня защиты детей развернут на площадках в парках и других общественных пространствах. Программу разработали таким образом, чтобы дети всех возрастов нашли себе интересное занятие. Гостей ожидает много музыки и танцев, номеров от творческих коллективов, цирковых представлений, дискотек. Можно будет поучаствовать в спортивных состязаниях, а также приобрести что-то на память во время ярмарки. В самый разгар мероприятия команда главы Подмосковья поднимет детям настроение бесплатным мороженым.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов на еженедельном оперативном совещании с заместителями и руководителями подведомственных учреждений обсудил празднование.

«Дал поручение проводить системную работу по организации летнего детского досуга в парках. Будем регулярно публиковать афиши мероприятий», — написал руководитель муниципалитета.

Подробности о времени и всех запланированных активностях в Ивантеевке, Пушкино и Красноармейске можно изучить на сайте администрации округа по ссылке (https://pushkino.mosreg.ru/article/1-iyunya-v-okruge-projdyot-letnij-prazdnik-detstva-556148).