В четырех округах Подмосковья начинают работать Школы паллиативного пациента

Под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи в Подмосковье начинают работать Школы паллиативного пациента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Ожидается, что в данных школах будет проводиться обучение родственников паллиативных пациентов уходу за больными, также при желании Школы могут посещать соцработники. Занятия будут проводится бесплатно.

Первое занятие состоится уже сегодня в Химках, а график и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. До конца года подобные Школы планируется открыть и в других округах Подмосковья.