В дагестанском селе Селевкент прогремел сильный взрыв на автозаправке. По предварительным данным, несколько человек пострадали. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT , публикуя ролик с места происшествия.

В селе Селевкент Хасавюртовского района Дагестана произошел мощный взрыв на автозаправочной станции. Он был настолько сильным, что его можно было наблюдать за несколько километров от места происшествия.

Об инциденте стало известно в пятницу, 29 августа, в 16:46 по московскому времени. По данным на указанное время, взрыв прогремел около 20 минут назад. Известно о двух пострадавших, чье состояние сейчас уточняется. Причины взрыва также устанавливаются.

