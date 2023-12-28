В Дагестане 90 тысяч человек сидят без электричества

В Дагестане происходят массовые отключения электричества из-за сильного ветра. Прокуратура республики проводит проверку, по данным надзорного ведомства, без света осталось 90 тысяч человек.

Прокуратура поставила на контроль ход восстановительных работ, а также обеспечивает права оставшихся без электричества граждан.

Восстанавливать повреждения сетей приходится в экстремальных условиях, практически при нулевой видимости. В большинстве районов Дагестана стихия еще продолжает бушевать.

В филиале компании «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» сообщили, что на устранение неполадок брошены 146 энергетиков и 52 единицы техники.