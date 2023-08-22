В Дагестане предложили переименовать стадион имени Елены Исинбаевой
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Как сообщает издание «Утро.ру», спортсменка сильно разочаровала своих бывших соотечественников, покинув Россию. Известно, что сейчас она уже живет в Испании. Более того, Исинбаева даже устроилась работать в Международный Олимпийский комитет.
Российская общественность, конечно же, возмутилась. Даже Сергей Меликов, занимая должность главы Дагестана, выдвинул предложение, которое заключается в изменении названия стадиона имени Елены Исинбаевой, что обесценила звания, полученные на Родине.
По его словам, местные жители должны сами придумать новое название для этого спортивного объекта. А пока что он носит название на старый манер – «Труд». А «в честь Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании», как отметил Меликов.