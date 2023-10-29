В Дагестане у отеля бастуют сотни мусульман, требуя выгнать евреев из гостиницы

Инцидент произошел в дагестанском городе Хасавюрт. Там у отеля «Фламинго» с призывом выгнать заселившихся в гостиницу граждан Израиля собралась многочисленная толпа местных жителей. Недовольство жителей вызвано непрекращающимися бомбардировками израильской армией палестинского сектора Газа.

На место были вызваны несколько нарядом полиции. Правоохранителям удалось убедить митингующих, что в отеле отсутствуют евреи, а появившаяся об этом информация - простой слух и в гостинице живут туристы из российских регионов.

«Среди местных прошел слух о том, что якобы в отель заселились несколько израильтян, бежавших от войны к родственникам в Дагестане», — сообщает издание «Фонтанка».

В подтверждение своих слов полицейские и персонал отеля разрешили двум представителям толпы пройтись по номерам гостиницы, чтобы убедиться в отсутствии представителей Израиля. После чего толпа начала понемногу расходиться.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.