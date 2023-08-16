В Дагестане удалось опознать 13 погибших после взрыва АЗС

Сейчас продолжается процесс опознания остальных жертв. Информация о точной причине взрыва пока не разглашается, но следственный комитет возбудил уголовное дело, рассматривая нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов как одну из версий произошедшего.

Напомним, что вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, а затем произошел взрыв. По последним данным, в результате этого происшествия погибли 35 человек, из них на сегодняшний момент удалось опознать 13. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

После ЧП 47 человек остаются госпитализированными, а 16 были перевезены в Москву. Состояние пострадавших требует квалифицированной медицинской помощи, и перевозка в столицу позволит им получить необходимое лечение.