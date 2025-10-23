В Обнинске преподаватель медтехникума устроил распитие алкоголя на паре со студентами

В Обнинске Калужской области произошел вопиющий инцидент в стенах местного медицинского техникума. Как стало известно, во время учебного занятия преподаватель и студенты распивали спиртные напитки прямо в аудитории.

Компрометирующая ситуация была заснята на видео и обнародована в Сети, как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Медицинская Россия». На кадрах видно, как студентки передают друг другу пластиковые бутылки, предположительно с вином, после чего начинается коллективное распитие алкоголя из рюмок вместе с педагогом.

Информация вызвала немедленную реакцию со стороны властей. Региональное Министерство здравоохранения, в чьем ведении находится учебное заведение, официально подтвердило начало служебной проверки по данному факту. Преподаватель, причастный к инциденту, уже дал письменные объяснения.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос о его служебном соответствии и возможности дальнейшей работы в образовательной сфере. Итоги проверки будут приняты во внимание для вынесения окончательного кадрового решения.

