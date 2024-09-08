Почти 10 тонн гуманитарной помощи собрали красногорцы на Дне города

В рамках празднования Дня города жители городского округа Красногорск собрали почти 10 тонн помощи для военнослужащих РФ и жителей, вынужденных покинуть Курскую и Белгородскую область. Гости мероприятия также изготовили свыше ста окопных свечей.

Сбор помощи прошел возле ДК «Подмосковье». В День города красногорцы, как всегда, были едиными. Они следовали общей цели — помочь соотечественникам. Жители собрали около 10 тонн гуманитарной помощи: почти 4 тонны продуктов питания длительного срока хранения, более полутора тонн средств личной гигиены. Кроме того, россиянам передадут от красногорцев постельные принадлежности и одежду, электроприборы и канцелярские принадлежности, а также многие другие предметы.

Представители депутатского корпуса городского округа Красногорск, волонтеры, представители спорта, культуры и парков муниципалитета также оказали активное содействие в сборе. Совсем скоро жители Белгородской и Курской области получат посылки, которые были собраны с теплотой и душой неравнодушными жителями муниципалитета.

«Благодарим всех, кто проявил неравнодушие и присоединился к сбору помощи. Победа будет за нами!» — в Администрации городского округа Красногорск поблагодарили горожан за проявленное сочувствие.

Жители муниципалитета на регулярной основе оказывают помощь военнослужащим РФ.