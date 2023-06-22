В День памяти и скорби в Химкинском округе зажгли 2 тыс. свечей.

Жители Химок почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и зажгли свечи. Тем самым они присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти».

Более 2000 живых огоньков зажглись в ночь на 22 июня — в дату нападения фашистской Германии на Советский Союз в 1941 году. 82 года прошло с той поры, однако химкинцы помнят вклад каждого в Победу и чтят их память.

Глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин отметил, что к акции присоединились активисты партии, участники молодежного движения «Молодая гвардия», волонтеры, ветераны и все неравнодушные химкинцы. Они собрались у памятника танку Т-34 — лучшей боевой машине Второй Мировой войны. К монументу возложили живые цветы. У его подножия из свечей была составлена «огненная картина» — силуэт солдата-освободителя, часть свечей сложилась в надпись: «Вечная память!».

Акция зародилась в 2009 году в Санкт-Петербурге. Зажигая свечи, там чтили память погибших в блокадном Ленинграде. Позднее акция стала всероссийской и посвящена всем погибшим в самой страшной войне ХХ века.