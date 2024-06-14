В День России в парках Талдомского округа прошел сбор гуманитарной помощи для военных СВО

В Талдомском городском округе торжественно отпраздновали День России. В праздничный день в парках города были открыты точки сбора помощи для участников специальной операции.

Организаторы праздничных мероприятий в городе поставили цель — добиться такой атмосферы, чтобы все жители и гости почувствовали себя неотъемлемой и значимой частью огромной страны. На территории парков округа «Победа», «Вербилки» и «Солнечный берег», расположенных в разных микрорайонах, прошли масштабные праздничные мероприятия.

Символично, что именно в День России в парках также были организованы точки сбора гуманитарной помощи. Таким образом Талдом присоединился к акции «Доброе дело». В день, когда единение России чувствуется особенно, важно продемонстрировать участникам спецоперации поддержку и уважение.

Акция стартовала в 15:00. В сборе активно приняли участие депутаты округа, волонтеры, молодогвардейцы, представители предприятий и организаций, а также неравнодушные жители. Люди приносили предметы первой необходимости, вещи, продукты питания и медикаменты. Все переданные военным СВО вещи будут доставлены адресатам в зону СВО.