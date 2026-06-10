В День социального работника в Королеве наградили лучших сотрудников центра «Королевский»

В Королеве в понедельник, 8 июня, прошло торжество, посвященное Дню социального работника. В центре внимания оказались специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Королевский». Эти люди ежедневно поддерживают малообеспеченных граждан, детей без попечения родителей, инвалидов, пожилых и всех, кто столкнулся с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

К собравшимся обратился первый заместитель руководителя города Илья Конышев. Он выразил признательность сотрудникам соцзащиты за их нелегкий, но крайне востребованный и благородный труд и передал заслуженные награды.

Коллектив ГБУСО МО «КЦСОиР «Королевский» под управлением Екатерины Ширлиной был отмечен Дипломом III степени за победу в областном конкурсе коллективных договоров 2025 года. Также учреждение получило кубок Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Благодарственные письма от Министерства социального развития Московской области вручили социальным работникам Татьяне Власовой и Светлане Митюшиной. Помимо этого, Почетной грамотой главы городского округа Королев за долголетнюю плодотворную работу в системе соцзащиты отметили восемь сотрудников центра.

Екатерина Ширлина также вручила благодарности учреждения работникам за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Праздничное событие завершилось концертной программой, подарившей всем присутствующим атмосферу тепла и радости.