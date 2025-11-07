В День воинской славы красногорским участникам СВО вручили награды в Музее Победы

7 ноября, в день 84-й годовщины исторического парада на Красной площади, Красногорский филиал Музея Победы стал местом торжественной церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции и членам их семей.

Памятное событие объединило представителей муниципалитета: начальника управления по социальным вопросам Татьяну Квасникову, замначальника управления культуры Дарью Краковскую, а также военного комиссара, гвардии полковника Игоря Тельбухова. Вместе с ними на мероприятии присутствовали активисты и жители. Директор музея Наталья Овчарова подчеркнула глубокое историческое значение 7 ноября 1941 года: парад в тот день стал не просто смотром, а военной операцией, символизирующей несломленный дух Красной Армии и обеспечившей мощный моральный подъем для всей страны.

Гости церемонии также получили уникальную возможность посетить выставку «СВО. Защитники Отечества», где представлены мемориальные предметы Героев РФ лейтенанта Александра Водопьянова, сержанта Евгения Журавлева и награжденного орденом Мужества посмертно Андрея Назырова. Это сопоставление подвигов разных эпох создало мощный эффект и позволило увидеть непрерывную нить героизма, объединяющую воинов Великой Отечественной и современных солдат.