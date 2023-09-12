В деревне городского округа Кашира отремонтировали колодец по просьбе жителей
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Свежая, чистая, вкусная и прохладная родниковая вода вновь стала доступна жителям деревни Семенково в городском округе Кашира.
Просьбу почистить источник питьевой воды жители озвучивали на встречах с представителями властей — в частности, работниками территориального отдела администрации муниципалитета.
Благодаря масштабным работам, колодец в Семенкове очищен от накопившегося ила и грязи, скопившейся на дне за годы пользования. Обветшавший деревянный сруб заменен на новый, также обновлены опорные конструкции, а сам колодец продезинфицирован и промыт.
Над колодцем появился новый нарядный домик из дерева с противоплесневой пропиткой. Над домиком возведена двускатная крыша с дверцей. Теперь вода всегда доступна жителям, но при этом в колодец не попадет опадающая листва или ветки растущих поблизости деревьев и другой мусор.
Вокруг колодца строители возвели надежную ограду.