В деревне городского округа Кашира отремонтировали колодец по просьбе жителей

Просьбу почистить источник питьевой воды жители озвучивали на встречах с представителями властей — в частности, работниками территориального отдела администрации муниципалитета.

Благодаря масштабным работам, колодец в Семенкове очищен от накопившегося ила и грязи, скопившейся на дне за годы пользования. Обветшавший деревянный сруб заменен на новый, также обновлены опорные конструкции, а сам колодец продезинфицирован и промыт.

Над колодцем появился новый нарядный домик из дерева с противоплесневой пропиткой. Над домиком возведена двускатная крыша с дверцей. Теперь вода всегда доступна жителям, но при этом в колодец не попадет опадающая листва или ветки растущих поблизости деревьев и другой мусор.

Вокруг колодца строители возвели надежную ограду.