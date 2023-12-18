В деревне Радушино под Зарайском освятили новый храм

Великое освящение совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, после этого состоялась первая Божественная литургия, сообщило сетевое издание «За новую жизнь».

В семнадцатом веке на месте, где сейчас находится храм, стояла деревянная церковь Рождества Богородицы. В 1772 году там был построен каменный храм с приделом, а спустя еще десять лет была возведена каменная ограда с шестью башнями и воротами. В советское время храм был превращен в сарай для скота.

В этом году постройку полностью восстановили. Там отреставрировали внутреннее убранство, привели в порядок прилегающую территорию.

Благотворителем храма является глава муниципалитета Виктор Петрущенко. Митрополит Павел поблагодарил его за помощь в восстановлении храма и вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл провели рабочую встречу, в ходе которой в том числе обсудили строительство храмов.