В детском саду «Аленушка» в Зверосовхозе г.о. Пушкинский следят за ходом ремонта

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан, заместитель главы округа Пушкинский Людмила Конопатченкова и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева проверили ход ремонтных работ в детском саду «Аленушка», расположенном в поселке Зверосовхоза.

Ремонт двухэтажного здания, построенного в 1966 году и занимающего площадь около 1000 кв. м, начался в январе. В настоящее время проводятся работы по монтажу потолков и укладке плитки. На прилегающей территории также ведутся активные работы: устанавливается вентилируемый фасад, освещение и строятся игровые площадки.

«Строители работают по графику, серьезных проблем пока не выявлено, поэтому дополнительных рабочих не требуется. Ремонт планируется завершить в августе, чтобы в сентябре дети поселка смогли пойти в обновленный и красивый детский сад!» – отметил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Программа капитального ремонта образовательных учреждений, инициированная Президентом в 2021 году и реализуемая «Единой Россией», успешно продолжается, благодаря тесному сотрудничеству с Минпросвещения и администрацией муниципалитета.