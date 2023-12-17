В Днепропетровской области женщины работают на шахтах вместо мобилизованных мужчин

В Днепропетровской области для работы на угольных шахтах привлекли 500 женщин из-за нехватки кадров, сообщает украинское агентство ТСН.

По данным агентства, более 3 тысяч мужчин-шахтеров было мобилизовано в ВСУ. Правда, на шахтах заверяют, что все же непосредственно в забой женщин не допускают, они выполняют вспомогательную работу.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что для работы на шахтах привлекаются заключенные.

На Украине с февраля прошлого года действует всеобщая мобилизация. Сегодня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что без принудительной мобилизации не обойтись. Правда, при этом он отметил, что эффективность от насильно мобилизованных почти нулевая.