В Долгопрудном продолжают устанавливать новогодние елки

В Долгопрудном продолжают устанавливать городские новогодние елки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Всего на территории планируется установить тринадцать праздничных деревьев.

Высота елки на площади Собина составит 16 метров. На площади перед ДК «Полет» и на площади перед ДК «Нефтяник» установят 8-метровые зеленые красавицы.

В Центральном парке, на ФСК «Салют» (Ракетостроителей) и в парке «Новые Водники» появятся елки высотой 12 метров, в парке на Молодежной улице — высотой 14 метров.

У ГОК на Восточной улице (военный городок), в парке «Мысово», в парке «Березовая роща», на ФОК «Салют» (Парковая) установят 8-метровые деревья, а на бульварах Умберто Нобиле и Воздухоплавателей — 6-метровые.