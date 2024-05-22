В домах на улице Крылова в Пушкино начали ремонтировать фасад и кровлю

Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик РусСтройГрупп» приступил к выполнению ремонтных работ в доме № 6 по улице Крылова в Пушкинском Городском округе.

Заказчиком работ выступает Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. В рамках работ специалисты проводят замены кровель, обшивают балконы и красят фасады. Более детальной информацией о спектре работ поделился представитель генерального подрядчика.

«На данный момент проводятся следующие виды работ, предусмотренных в рамках капитального ремонта: покраска фасада, обшивка балконов и замена кровли. Также будут устранены трещины, установлены новые откосы и отливы окон, проведена замена подъездных дверей и окон. Еще мы работаем в микрорайоне Дзержинец. Завершить ремонт дома № 6 планируется в июле 2024 года. Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет», — рассказал представитель генерального подрядчика.

Спикер добавил, что работы выполняет бригада, состоящая из пяти квалифицированных специалистов. В настоящее время рабочие не сталкивались с какими-либо преградами. Работы проходят в соответствии с ранее установленным планом и графиком.

«Все работы осуществляются с учетом технологии производства и сезонности, соответствующая информация о заказчике, подрядчике, видах работ и сроках завершения работ с помощью информационного щита доведена до жителей», — добавил специалист.

В скором времени аналогичные работы будут проводить в доме № 4 по улице Крылова.

Региональная программа капремонта общего имущества МКД распространяется на все дома региона. Исключение — дома, которые получили статус аварийных, и жилые здания, в которых менее пяти квартир. Задача проекта — создать комфортные условия проживания для жителей Подмосковья.