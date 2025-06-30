В Доме культуры п. Вербилки Талдомского округа состоялось праздничное мероприятие, посвященное окончанию 9 класса

На торжество прибыли не только сами учащиеся и их близкие, но и преподавательский состав, представители местной власти, а также жители поселка, желающие оказать поддержку молодым людям, стоящим на пороге новых начинаний.

Ведущие церемонии осветили выдающиеся успехи выпускников, а также упомянули о тех вызовах и препятствиях, которые им пришлось преодолеть на пути к этому знаменательному моменту.

С напутственными словами выступил директор школы, подчеркнувший, что впереди у выпускников открываются новые перспективы, возможности для получения знаний и реализации потенциала. Каждый из ребят получил диплом и памятный сувенир, которые символизируют их усердие и стремление к образованию.

Особую атмосферу праздника создали выступления школьников старших классов, подготовивших креативные номера. Музыкальные композиции, танцевальные постановки и стихотворения наполнили зал атмосферой радости и волнения. Теплые поздравления и добрые пожелания вселили в выпускников вдохновение и уверенность в светлом будущем.