Как пишет агентство «РИА Новости» , здания станции скорой медицинской помощи и центра крови повреждены в результате обстрела Донецка украинскими войсками.

Стало известно о повреждении зданий станции скорой медицинской помощи и центра крови в Донецке из-за обстрела украинскими войсками.

А ранее, в среду, похожий инцидент произошел в Ворошиловском районе Донецка. Согласно сообщениям, военные применили снаряды натовского калибра 155 мм, что привело к значительным разрушениям.

Кроме того, здание одной из школ также пострадало в результате атаки. Заявления мэра Донецка свидетельствуют о том, что украинские войска обстреливают мирные кварталы в центре города, что вызывает серьезные опасения и тревогу среди населения. Число пострадавших не уточняется.