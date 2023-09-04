В ДТП с большегрузом под Ростовом погибли сразу четыре человека
Фото: [ГИБДД Тюменской области]
Как сообщается на сайте МВД Медиа, трагическая автоавария произошла на трассе Зимовники-Волгодонск в Ростовской области. К настоящему времени известно, что водитель иномарки не справился с управлением и протаранил тягач.
Отмечается, удар оказался настолько сильным. что легковой автомобиль вспыхнул мгновенно, взорвался бензобак. В результате ЧП, четыре человека погибли на месте.
«На трассе Зимовники-Волгодонск, 3 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей... В результате ДТП водитель и три пассажира Renault Logan скончались на месте происшествия, водитель автомашины DAF не пострадал», — говорится в сообщении.
В настоящее время место ДТП огорожено, движение частично затруднено. На месте работают медики и оперативно-следственная группа.