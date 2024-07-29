В Дубне на День города прошел спортивный мастер-класс по уличной гимнастике

Интересные мероприятия для детей и их родителей состоялись в эти выходные в честь 68-го Дня рождения наукограда. Они понравились как взрослым, так и самым маленьким посетителям праздника.

Необычный мастер-класс по новому и активно развивающемуся направлению уличной гимнастики подготовил воркаут-центр «Street Space». Организаторы события провели его на Набережной им. Д.И. Менделеева. Для участия необходимо было принести с собой хорошее настроение, а все остальное уже имелось под рукой!

Ведь занятия воркаутом доступны каждому. Хотя здесь, как и в любом спорте, тоже существуют свои особенности. Именно поэтому тренеры почти два часа учили детей правильно выполнять упражнения на рукоходах, брусьях, турниках и других спортивных снарядах, которые есть в любом городском дворе.

Сами мастера тоже не остались в стороне и показали ребятам спортивные трюки, захватывающие дух! Вращения, подтягивания, стойки — зрители остались в восторге от увиденного. По этой причине появилось много желающих записаться на следующие тренировки.