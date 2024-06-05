В Дубне начались работы по очистке Южной канавы

В г.о. Дубна приступили к очистке Южной канавы, которая уже не выполняла своих функций. Проведение работ на гидросооружении начали по просьбе жителей.

Залитая и дисфункциональная Южная канава была проблемой, так как периодически прилегающую территорию регулярно подтапливало. На фоне этого жители просили о проведении работ по очистке, которые в Дубне не могли провести на средства из бюджета муниципалитета. Причиной являлось то, что канава находилась в ведомстве Волжского района гидротехнических сооружений (ВРГС). Однако администрации Дубны удалось договориться о проведении долгожданных работ, так как вопрос об этом действительно стоял остро.

Власти округа договорились с ФГУП «Канал им. Москвы», в хозяйственном ведении которого ВРГС. Со стороны предприятия была выделена спецтехника и плавающий экскаватор, приставлены рабочие. Процесс по очистке Южной канавы начался 4 июня. Точных сроков завершения масштабных работ пока нет: на качественное исполнение потребуется не одна неделя.

Администрация Дубны отмечает, что взяла ход работ на контроль и оказывает содействие.

Итогами работ должно стать приведение Южной канавы к нормативному состоянию, а именно: 3 метра шириной, 1,5 метра глубиной. Это позволит в будущем отводить воды из дренажного кювета и не допускать подтоплений.