В Дубне открылся скалодром европейского уровня

В Дубне состоялось открытие скалодрома, отвечающего всем европейским стандартам. Зал оборудован множеством трасс разного уровня сложности. А еще он полностью безопасен.

Новый объект появился по инициативе Объединенного института ядерных исследований, который ориентирован на создание комфортных условий для своих сотрудников не только в работе, но и во время отдыха.

Подобные скалодромы встречаются только в Москве и Санкт-Петербурге, а в Подмосковье же их никогда не было. Поэтому спортсмены Дубненского клуба скалолазания ожидали реализацию этого проекта на протяжении нескольких лет.

По словам директора ОИЯИ Григория Трубникова, в истории Института есть настоящие мастера спорта по альпинизму. Эти люди обладают сильным характером и способностью вдохновлять окружающих, в том числе на пути к научным достижениям.

Новый зал открыт к посещению не только для сотрудников ОИЯИ, но и для других жителей города, заинтересованных в этом спортивном увлечении. К слову, скалолазание часто называют «гимнастикой будущего». Так что здесь можно потренироваться перед покорением натуральных природных рельефов.

Директор АНО «Дубненский клуб скалолазания» Леонид Григоренко заявил, что зал был спроектирован специалистами, учитывающими современные тенденции в скалолазании. Он сам бывал на разных скалодромах по всему миру, и зал в Дубне, по его мнению, ничем не уступает мировым образцам.

Академик РАН и директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников уверен, что в науке царит высокая конкуренция. И чтобы добиться в ней успеха, необходимо «быть сильным и внутренне, и внешне, духовно и физически». А в альпинизме слабых людей нет.