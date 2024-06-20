В Дубне передали мотовездеход в зону спецоперации

Мотовездеход незаметен для вражеских БПЛА, позволяет доставлять грузы и продукты даже в самые сложные местности, а также вывозить раненных в безопасные места. О предоставлении этой полезной техники попросила супруга мобилизованного из Дубны Наталья Калугина, занимающая должность руководителя комитета семей воинов Отечества по округу. Она обратилась к депутату фракции «Единая Россия» и в партии посодействовали в вопросе.

Наталья Калугина и сама оказывает посильную помощь ребятам на СВО. Каждый месяц она отправляется туда с гуманитарной помощью, в чем ее активно поддерживают администрация округа, разные организации, депутаты и другие неравнодушные жители Дубны. Ее супруг уже два года на СВО и периодически приезжает в округ во время отпуска. В один из таких ему удалось лично поблагодарить муниципальных властей и всех причастных за подарок фронту. Благодарность выразил также глава муниципалитета.

«Спасибо всем неравнодушным жителям, предприятиям города, депутатам, которые каждый день помогают мобилизованным из Дубны», — сказал глава округа Максим Тихомиров.

Отметим, что гуманитарная помощь бойцам СВО и их семьям оказывается на регулярной основе в Дубне и других округах области. Внести свой вклад в помощь может каждый: достаточно обратиться в один из пунктов сбора. В наукограде его можно найти по адресу: ул. Академика Балдина, 2, Молодежный центр «Инициатива».