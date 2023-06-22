В Дубне почтили память по погибшим в годы Великой Отечественной войны

Сегодня во всех уголках Московской области проходит памятная акция по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Присоединились к мероприятиям и в городском округе Дубна. Об этом в своих социальных сетях рассказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Максим Тихомиров.

«В нашем городе не велись военные действия, но в 1941 году на территории современного наукограда Дубна стояли боевые части, в госпиталях лечили раненых. Как говорил маршал Победы Георгий Константинович Жуков, «фронт был везде: и там, где бьют врага, и там, где куют оружие», - рассказал Максим Тихомиров.

Кроме того врип главы Дубны пожелал всем мирного неба над головой и новых трудовых свершений во благо города и нашей страны.

Отметим, что акция сегодня по всей России. В местах былых сражений люди приносят цветы к памятникам, мемориальным доскам, братским могилам. В школах, колледжах, вузах проходят уроки мужества.