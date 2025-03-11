В Дубне с приходом тепла начались большие субботники

Подметально-уборочные машины «Чистодор» и трудовые коллективы начали уборку Дубны, как только в наукоград пришла теплая погода. Об этом рассказал глава округа Максим Тихомиров.

Специализированная техника качественно убирает дороги: теперь у транспорта не замерзает вода в кузове, что обеспечивает более тщательную очистку улиц. Дополнительно работы проводят вручную на участках, где это требуется. На парковках продолжает работать подрядчик, а несколько групп специалистов распределились на два берега.

«Трудовые коллективы также уже выходят на улицы города. Готовимся к проведению и общегородского субботника», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Сотрудники спортивной школы «Дубна» одни из первых вышли с метлами и мешками на улицы. Среди них тренеры, бухгалтеры и водители, которые всем дружным коллективом начали уборку территорий. Начальник транспортно-хозяйственного отдела учреждения «Дубна» Андрей Королев отметил, что работники пребывают в хорошем настроении и старательно трудятся в рамках субботника для любимого города.

Напомним, что уборку планируют завершить до 10 апреля, как поручил губернатор Подмосковья. В Дубне работы ведут по всем направлениям по поручению Максима Тихомирова.