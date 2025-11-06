В Дубне создали уникальный реабилитационный хаб для участников СВО со всей России

В подмосковной Дубне на базе медико-санитарной части №9 ФМБА России создано уникальное отделение реабилитации, куда поступают участники и ветераны СВО со всех уголков страны.

Особенность подхода — возможность размещения вместе с семьей, что делает длительное восстановление психологически комфортным. Как отмечают пациенты, включая обладателя ордена «Мужества» Сергея Калекова, проходящего здесь реабилитацию в третий раз, атмосфера максимально приближена к домашней, а медики и волонтеры проявляют подлинную заботу.

Программа восстановления строится строго индивидуально. Срок может варьироваться от двух недель до двух месяцев в зависимости от тяжести состояния. Врач-невролог медико-санитарной части №9 ФМБА РФ Анастасия Карулина рассказала, что в центре мультидисциплинарная команда специалистов использует передовые методики: биологическую обратную связь для восстановления нейронных связей, VR-технологии для работы с посттравматическим стрессовым расстройством и уникальную для региона ботулинотерапию.

Глава Дубны Максим Тихомиров держит программу адаптации ветеранов на личном контроле, регулярно проводя встречи с пациентами для получения обратной связи.

«Пообщался тет-а-тет, узнал, что надо изменить, усовершенствовать. Как всегда диалог получился открытым, взял для себя новые задачи в работу. Отдельно поблагодарил коллектив медико-санитарной части No9 ФМБА России», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Этот комплексный подход делает Дубну одним из ключевых центров восстановительной помощи для защитников, демонстрируя успешную модель интеграции медицинской реабилитации с социальной адаптацией.