В Дубне улучшили городское освещение

Осветительные приборы появились на улицах Кирова, Тверская, Жуковского, Ленинградская, Молодежная, Курчатова, Мира. Обновление старых светильников на новые произошло в рамках программы «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения». Об этом в своих социальных сетях рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что проект еще не закончен. В общей сложности в городе планируют установить более 1500 подобных устройств, которые значительно повысят качество жизни в муниципалитете.

Например, по программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий» оснастят 17 дворовых территорий. В том числе улицах Центральной, Березняка, Станционной, Правды, Солнечной и других.

«Новый свет установим на ул. Энтузиастов по программе «Светлый город». Безопасность пешеходов очень важна, поэтому в этом году дополнительно осветим 8 пешеходных переходов. Сделаем свет на тропинке к детскому саду «Семицветик» и заменим светильники у ДОУ «Улыбка». Выполним много технических работ, чтобы все работало без сбоев», - добавил Тихомиров.

Обновят в этом году и освещение на Новом шоссе протяженностью 6 километров. Отметим, что эту трассу проложили еще в 1963 году и с тех пор освещения здесь не было. Это не раз становилось причиной ДТП. Теперь эту проблему исправят.