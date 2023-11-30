В Дубровицах благоустроили детскую площадку

Благодаря поддержке партии «Единая Россия» и программе «Формирование современной комфортной городской среды» в поселке Дубровицы модернизировали старую детскую площадку. Работы начались месяц назад, а накануне состоялось торжественное открытие.

Площадь пространства составляет 150 квадратных метров, на нем разместили скамейки, мусорку, качалку-балансир, домики для игр, комплекс для гимнастики, двойные качели и детскую горку. Специалисты провели все работы вручную, при этом ни одно дерево не пострадало.

«Мне очень нравится, особенно качели и горка. Мы уже от души побегали по площадке. Мне кажется, здесь будет, чем заняться и зимой, и осенью», — поделилась Маша Усанова.

На церемонии открытия присутствовал отец Героя России Александра Монетова Геннадий Монетов. Для детей была организована развлекательная программа, они танцевали, водили хороводы вместе с аниматорами, которые были наряжены в русские народные костюмы. Также были проведены зимние игры, участники перерезали красную ленту.

Людям очень понравились обновления, которые произошли на детской площадке. Они уверены, что детям понравится новое игровое пространство.