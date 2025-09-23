Совет ученых-богословов при Духовном управлении мусульман (ДУМ) России начал рассмотрение соответствия деятельности курьерских служб нормам шариата. Об этом сообщила пресс-служба ДУМ РФ.

Данная организация, ранее вызвавшая споры одобрением полигамии, сообщила, что исламские эксперты изучают вопросы, связанные с допустимостью транспортировки курьерами грузов, запрещенных исламскими религиозными законами, а также возможности трудоустройства мусульман в сфере доставки в целом.

«Как быть в случаях, когда доставка осуществляется в закрытых коробках? Какие товары относятся к категориям явно запрещенным и сомнительным? Эти и другие вопросы будут обсуждены членами совета», — говорится в анонсе предстоящего обсуждения Совета богословов ДУМ РФ.

Напомним, полемика вокруг решения, разрешающего российским мусульманам иметь до четырех жен, разгорелась в конце декабря 2024 года. Это вызвало резкую критику со стороны депутатов Госдумы, представителей РПЦ и политических кругов.

Генеральная прокуратура потребовала от ДУМ РФ отменить разрешение на многоженство, напомнив о приоритете российского законодательства. Общественный деятель Кирилл Кабанов утверждал, что, несмотря на отмену спорного постановления, ДУМ России удалось достичь своей цели — продемонстрировать якобы существующие нарушения прав мусульман со стороны российских властей, тем самым создав предпосылки для подрывной деятельности.

Ранее сообщалось, что в России обеспокоились сертификацией продукции Халяль.