В России обеспокоились сертификацией продукции Халяль

Компании, занимающиеся сертификацией халяльной продукции в России, заработали за год порядка 351 млн руб. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ в своем телеграм-канале.

Марина Ахмедова отметила, что 12 компаний проверяют соблюдение религиозных требований к продуктам в магазинах, ресторанах и кафе, выдавая соответствующие сертификаты. На фоне этого она предполагает, что в следующем году их выручка вырастет, так как они расширяют сферу деятельности.

По мнению Ахмедовой, в будущем стоит ожидать появления халяльных комнат и бассейнов в фитнес-клубах, а также скандалов из-за присутствия свинины в заведениях общепита. Она считает, что после скандалов начнутся требования о включении халяльных блюд в меню для «дорогих гостей». Чем больше заведений предлагают халяль, тем больше зарабатывают компании, выдающие сертификаты, заключила член Совета по правам человека при президенте РФ.

Ранее мусульманин откусил бургер с беконом и засудил точку фастфуда.