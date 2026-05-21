В «Единой России» подвели итоги выполнения Народной программы в сфере ЖКХ на востоке Подмосковья

В подмосковном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги выполнения Народной программы в сфере ЖКХ и благоустройства на востоке региона за пять лет. Итоги представили в рамках форума «Есть результат!».

По словам секретарь местного отделения партии, главы Щелково Андрея Булгакова, за пять лет от жителей Восточного Подмосковья поступило более 35 тыс. наказов. Большая их часть была выполнена.

«Мы провели больше 2 тыс. встреч с жителями, именно благодаря этой совместной работе многое удалось реализовать: обновлено свыше 100 км тепловых сетей, модернизировано 40 котельных, из них 23 — в Щелково. Также здесь решен многолетний вопрос с котельной на улице Московская в микрорайоне Жегалово, а в 2025 году во Фряново построили еще несколько новых котельных», — рассказал он.

В числе наиболее крупных проектов — завершение реконструкции Щелковских очистных сооружений.

«Это была действительно глобальная работа стоимостью более 19 млрд рублей по программе оздоровления Волги. При этом ни на один день не прекращался прием сточных вод от округов», — рассказал гендиректор МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» Максим Курако.

Также на востоке региона за указанный период благоустроили более 60 общественных пространств и свыше 700 тыс. кв. м. дворовых территорий.

