В Егорьевске на школьный маршрут вышел новый автобус

Автобус предназначен для того, чтобы 136 учеников Михалевской школы могли комфортно добираться на занятия из девяти населенных пунктов муниципалитета.

«Теперь мы сможем безопасно и вовремя возвращаться со школы и приезжать в нее по утрам. Это здорово. От лица всех учеников скажу, что нам понравился новый автобус, спасибо всем причастным», — рассказал девятиклассник Егор Домнин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

Не могут скрыть свои положительные эмоции и другие ребята.

«Я живу в деревне Сазоново, раньше ездила в школу на рейсовом автобусе. Сегодня обрадовалась, когда приехал автобус, было хорошо ехать, тепло, и с друзьями можно поговорить», — отметила шестиклассница Анастасия Войнова.

Председатель Совета депутатов г.о. Егорьевск Михаил Лавров лично оценил работу нового школьного маршрута в первый день его открытия. Михаил Трофимович пообщался с учениками и педагогами Михалевской школы, а также задал несколько вопросов водителю автобуса.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

«ПАЗ оборудован надёжным двигателем отечественного производства, удобной подножкой для посадки, комфортными сидениями с индивидуальными ремнями безопасности, тахографом, Глонасс, средствами пожаротушения и другими системами для комфортных перевозок», — отметил водитель.

Средства для приобретения нового автобуса, предназначенного для нужд Егорьевского Центра образования, выделили из областного и местного бюджетов. Всего в образовательных учреждениях округа для доставки ребят из сельских населенных пунктов выделено 11 автобусов. Транспорт регулярно осматривают. В случае каких-либо технических неисправностей автобус включают в государственную программу для выполнения своевременной замены деталей.