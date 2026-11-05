Сонный туризм набирает обороты: зачем россияне едут спать в отели

Россияне стали чаще выбирать сонный туризм для перезагрузки

Общество

Россияне нашли новый способ отдыха — сонный туризм. Спрос на него за год вырос на 25%. Об этом сообщает «Лента.ру».

Директор по маркетингу сервиса Айрат Мусин объяснил: спрос идет от жителей мегаполисов, где темп жизни не оставляет времени на полноценную паузу. Не у всех есть силы на долгие поездки. Поэтому люди арендуют комфортное жилье на день-два в своем или соседнем городе. Там они просто отсыпаются, смотрят кино, читают и проводят время наедине с собой. Никаких экскурсий, никаких планов — только тишина и восстановление.

География такого отдыха — Краснодарский край, Карелия, Алтай, Байкал и Калининградская область. В лидерах — номера в четырех- и пятизвездочных отелях, студии повышенной комфортности и глэмпинги на природе. Так что сонный туризм — это не просто поездка, а способ восстановить силы.

Ранее стало известно, что россияне массово заинтересовались отдыхом в Северной Корее.

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