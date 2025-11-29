В Егорьевске в преддверии Дня матери поздравляют мам участников спецоперации

Глава муниципального округа Дмитрий Викулов лично поздравил Татьяну Трефилову — мать участника СВО Ивана Трефилова, вручив ей цветы и подарок.

В беседе с главой муниципалитета женщина поделилась, что ее сын всегда мечтал о службе в Воздушно-десантных войсках и отправился на фронт добровольно. О своем решении матери он не говорил до последнего момента. По словам родных, даже находясь в зоне боевых действий, Иван никогда не просил помощи, отвечая на предложения о передаче гуманитарного груза коротким: «У нас все есть». Военнослужащий проходил службу в 810-й бригаде морской пехоты на Херсонском направлении, участвовал в освобождении населенного пункта Крынки, был удостоен медали «За Отвагу» и Ордена Мужества. При выполнении боевых задач на Курском направлении он погиб.

«Сейчас главное — не забывать наших героев. Мы о них помним, мы помним о вас и всегда поможем», — сказал глава округа Дмитрий Викулов.

В семье Трефиловых память о герое продолжают хранить его дочь Валерия, обучающаяся на ветеринара в Рязани, и сестра Мария, занимающаяся отправкой гуманитарных грузов на передовую и помогающая бойцам в егорьевском центре социального обслуживания.

Параллельно депутаты местного Совета депутатов проводят адресные поздравления других матерей защитников. Так, депутат Ирина Становова встретилась с Еленой Пирожниковой, сын которой Антон также участвует в специальной военной операции. В школе №3, где учился молодой человек, установлена «Парта Героя» — как отметила Становова, ученики учреждения гордятся выпускником и стремятся заслужить право сидеть за памятной партой своими учебными достижениями.