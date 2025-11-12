Священники объяснили, кого нельзя вписывать в записки о здравии и упокоении

Священнослужители Русской православной церкви разъяснили правила оформления церковных записок и уточнили, кого нельзя вписывать на проскомидии. Слово «проскомидия» переводится с греческого как «приготовление» и обозначает богослужение, во время которого поминаются члены Церкви — живые и умершие, сообщает Самара24 .

В храмах принимают два вида записок: «О здравии» и «Об упокоении». Имена вносятся собственноручно, в родительном падеже и по старшинству: сначала патриарх, священнослужители и диаконы, затем миряне. Такой порядок соблюдается и для записок «Об упокоении».

Однако есть ограничения. На проскомидии не поминают некрещенных в православии, людей, совершивших самоубийство, а также усопших, причисленных к лику святых. Священнослужители отметили, что за близких можно молиться дома, прося у Бога спасения их душ, а не просто перечисляя имена, сообщает «Торжество православия».

