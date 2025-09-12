В Екатеринбурге полицейский придумал необычное оправдание пыткам задержанного

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в совершении действий, явно выходящих за рамки служебных полномочий. Поводом послужил инцидент с издевательствами над задержанным мужчиной, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным следствия, в ноябре 2023 года оперативник Дмитрий Хохлов применил к задержанному Сергею Южакову ряд унизительных и противоправных действий. Согласно материалам дела, сотрудник правоохранительных органов принуждал гражданина ползать на четвереньках, выполнять физические упражнения с пятилитровой бутылкой воды и выкрикивать абсурдные фразы. Также потерпевший сообщил о фактах физического насилия — ударах руками и ремнем.

Официальная позиция обвиняемого полицейского кардинально расходится с показаниями пострадавшего. Хохлов настаивает на том, что все действия задержанный выполнял добровольно с целью «ускорить вывод наркотических веществ из организма». Однако видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавшие происходящее, стали ключевым доказательством для следствия.

По итогам служебной проверки Дмитрий Хохлов был уволен из органов внутренних дел еще в декабре 2023 года. В отношении него ведется уголовное преследование. В то же время, сам Сергей Южаков был осужден по отдельному делу о незаконном обороте наркотиков.

