В Екатеринбурге заложили новую капсулу времени до 2073 года

Стало известно, что жители города вскроют ее через полвека в День рождения Екатеринбурга, о чем также пишет ТАСС .

По словам корреспондента, капсулу с посланием погрузили в ту же шахту в Историческом сквере, откуда достали предыдущую. К слову, ее заложили аж в 1973-ем году.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, зачитал послание для потомков. В нем выражена надежда на то, что население города преодолеет планку в два-три млн человек.

В пресс-службе администрации добавили, что в новую капсулу заложили двадцать восемь предметов, среди которых купюры и монеты, энциклопедия города, номер журнала под названием «Урал», а также смартфон и др. Потомки наверняка с преогромным интересом захотят подержать в руках те вещи, которыми пользуются люди в наше время.

Да, технологии уже уйдут далеко вперед, но Орлов пообещал, что будут приложены необходимые усилия для сохранения всей аппаратуры, с помощью которой можно воспроизвести записи. Такая традиция с капсулой времени существует во многих городах. И она позволяет передавать из поколения в поколение ценности той или иной эпохи.