В Электрогорске завершено комплексное благоустройство дворовой территории на ул. Ленина

Внутриквартальное пространство, окруженное домами № 16, 18, 24а и 24б по улице Ленина в г. о. Электрогорск преобразилось после комплексных работ по благоустройству.

Работы велись согласно намеченному графику, и вот в начале лета жители получили обновленный комфортный двор.

Пешеходные дорожки и проезды были сначала выровнены, затем отсыпаны щебнем и заасфальтированы. Отремонтировали лавочки, установили новые урны. Часть пространства отдали под парковку, часть озеленили.

Это пространство жители выбрали сами, проголосовав за его благоустройство на портале «Добродел» осенью прошлого года. Они жаловались на то, что после дождей и в оттепель этот двор заливает вода, тяжело подойти к подъездам через лужи, а асфальта на дорожках и бордюров вообще никогда не было. Также жители просили обустроить детское игровое пространство.