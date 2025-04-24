В Электростали состоялась экологическая акция по зарыблению водоема Юбилейный силами АО «МСЗ»
Фото: [Леонид Пухач]
Машиностроительный завод , мировой лидер по производству топлива для атомных электростанций, провел экологическую акцию на территории г.о. Электросталь – зарыбление водоема Юбилейный.
Акция проводится второй год подряд. В прошлом году в воды Юбилейного было выпущено более ста килограммов мальков белого амура. В этом году водоем стал новым местом обитания для одной тонны толстолобика. Эта разновидность рыб выбрана не случайно: толстолобик, как и белый амур, являясь растительноядной рыбой, активно поедает водоросли и тем самым, очищает водоемы.
В акции приняли участие генеральный директор АО «МСЗ» Алексей Жиганин, технический директор АО «МСЗ» Дмитрий Санников и начальник отдела охраны.
Символично, что акция прошла 22 апреля, в Международный День Земли – праздник, посвященный защите окружающей среды, озеленению планеты и пропаганде бережного обращения с природой.
Машиностроительный завод активно работает над улучшением экологии в Электростали: работники завода регулярно участвуют в экологических акциях, посадке деревьев, субботниках на территории городского округа. Ежегодно АО «МСЗ» реализует целый план различных природоохранных мероприятий.
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