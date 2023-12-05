В Эрмитаже поймали кота-нелегала

В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца, рассказал волонтер центра спасения животных «Кошкиспас» Андрей Федоров.

Кот был не местным, и сотрудники музея каждое утро находили следы его пребывания. В музее обратились в центр спасения, и пятеро волонтеров «Кошкиспаса» несколько ночей дежурили в Эрмитаже.

Изловить животное не удалось, но три дня спустя кот сам «сдался» – вылез из своего укрытия и дал себя поймать.

Сотрудники музея пообещали найти нелегалу достойное место среди знаменитых эрмитажных котов, которые официально содержатся на территории Зимнего дворца. Ежегодно в стенах музея проводится «День эрмитажного кота».