В эти выходные пройти медосмотр можно будет в парках 21 муниципалитета Подмосковья

В ближайшие выходные пройти медосмотр можно будет в парках двадцати одного муниципалитета Подмосковья, в том числе в Пушкино и Коломне. Об этом сообщили в Минздраве региона. График работ медицинских бригад представлен здесь .

Для прохождения осмотра потребуются только паспорт и полис ОМС. Результаты обследования поступят в личный кабинет на сайте госуслуг. В случае необходимости пациенту дадут направление на дополнительное обследование.

По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, акция проводится с начала летнего сезона. За это время медицинский осмотр в парках прошли уже около семи тысяч жителей.

«Сам формат очень удобен для работающего населения, в выходные жители могут не только позаботиться о себе и своем здоровье, но и провести время с семьей на свежем воздухе», - добавила она.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в медицинских учреждениях региона внедряют современные стандарты.