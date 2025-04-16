В Евпатории количество бронирований на майские праздники и лето увеличилось почти на треть

Количество бронирований на майские праздники и летний сезон в средствах коллективного размещения и санаториях Евпатории увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что на данный момент в городе работают более 60 средств размещения. Их заполняемость составила почти 60%, что почти на 36% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года.

Отмечается, что в 2024 году на отдых и оздоровление приехали примерно 1,3 млн человек, что более чем на 20% выше показателя аналогичного периода позапрошлого года.

Ранее стало известно число забронированных номеров в нижегородских отелях на майские праздники.