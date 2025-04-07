Стало известно число забронированных номеров в нижегородских отелях на майские праздники

От 70 до 90% составляет число бронирований на майские праздники в отелях Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство туризма и промыслов.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, в текущем году число путешественников в регионе на майские выходные увеличится более чем на 10%. наиболее загруженными днями для нижегородских отелей будут 1–4 мая и 8–11 мая.

Ранее стало известно число посетивших Нижегородскую область туристов в прошлом году.