В федеральный реестр России попадут объекты нематериального этнокультурного достояния

Как сообщает сайт aif.ru , объекты нематериального этнокультурного достояния будут внесены в федеральный реестр.

Такой шаг имеет важное значение, поскольку он предоставляет доступный для всех информационный ресурс, призванный для упрощения изучения, использования, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния. А в него входят сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи, которые являются его неотъемлемой частью.

Создание федерального реестра обеспечит более эффективную организацию работы по продвижению национальных традиций, а также культурного наследия.

Процедура включения объектов в реестр будет осуществляться Минкультом РФ на основе заключения экспертного совета. Вероятно, это обеспечит надлежащую оценку во время отбора.