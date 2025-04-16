В Финляндии молодой человек устроил поножовщину в тату-салоне из-за «партака»

В финской столице молодой клиент напал с ножом на тату-мастера из-за того, что ему не понравилась татуировка. Об этом пишет Yle.fl.

Инцидент случился в городе Хельсинки. 23-летний местный житель договорился о сеансе тату с мастером, чтобы он исправил ранее набитую наколку. Как оказалось, качество рисунка ему пришлось не по нраву.

Однако в назначенный день молодой человек не просто зашел, а ворвался в салон с выкидным ножом, а затем ранил мастера в живот и плечо. Обезвредил агрессора коллега пострадавшего и задержал до приезда полиции.

Прокурор установил, что нападение на татуировщика было спланированным. Молодого нападавшего с «партаком» отправили под стражу.

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