Защищавшиеся от отца сестры в московской квартире звали на помощь

Утром в московской квартире сестры, вступившие в конфликт с отцом, пытались дозваться соседей. Однако их призывы о помощи остались без ответа. В критический момент 15-летняя ученица школы, стараясь оградить сестру от опасности, нанесла отцу смертельный удар ножом.

Как сообщила каналу SHOT одна из жительниц дома на улице Бартеневской, еще с раннего утра из квартиры, где произошло трагическое происшествие, раздавались громкие крики и звуки борьбы, что вызвало сильное беспокойство у ее детей.

Соседи утверждают, что отец убитых горем девочек не только имел пристрастие к спиртному, но и, предположительно, употреблял наркотические вещества.

Также известно, что Роман был замечен в приобретении амфетамина. Жители дома часто слышали громкую музыку, доносившуюся из их квартиры, по всей видимости, во время алкогольных эксцессов отца.

Сами сестры характеризуются с положительной стороны: Алиса — прилежная ученица, а Марьяна — студентка медицинского колледжа. На их поведение никогда не поступало жалоб.

Ранее стало известно о мотиве подозреваемой в убийстве отца в Москве 15-летней девочки.