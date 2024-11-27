Во Фрязино стартует новогодняя кампания «Зима в Подмосковье»

В это воскресенье, 1 декабря, Дворец культуры «Исток» во Фрязино радостно приглашает всех на старт новогодней кампании «Зима в Подмосковье» в 15:00.

Это событие станет настоящим праздником для жителей и гостей города, которое подарит им отличное настроение и создаст новогоднюю атмосферу. В программе запланировано множество увлекательных мероприятий.

Одним из главных станет торжественное зажигание огней на величественной новогодней елке, которая уже привлекает взгляды своей красотой.

Кроме того, для всех желающих будут организованы мастер-классы по созданию оригинальных праздничных поделок, а также разнообразные игры и конкурсы, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Не упустите возможность провести время с семьей на площади ДК «Исток»! Вход свободный и без возрастных ограничений.